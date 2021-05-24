На Украину обрушился новый циклон: когда он покинет страну

Сегодня в Украину пришел новый циклон, который принес похолодание и дожди. Сильные дожди сегодня в центральных областях, но завтра ситуация улучшится.
За эту ночь больше всего осадков выпало в Киевской и Чекасской областях, там местами 20-34 мм. Сейчас циклон перемещается в северо-восточном направлении и завтра покинет территорию страны, сообщили синоптики.
Сегодня днем в Украине, кроме западной части, будет дождливо, местами возможны грозы.
Температура сегодня днем +16+21, в южных и восточных областях +21+26, на высокогорье Карпат +8+13.
Напомним, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня в Украине.
Отметим, по прогнозу УкрГидрометцентра, в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине составит 15-18 градусов.