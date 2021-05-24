На Украину обрушился новый циклон: когда он покинет страну

Сегодня в Украину пришел новый циклон, который принес похолодание и дожди . Сильные дожди сегодня в центральных областях, но завтра ситуация улучшится.

За эту ночь больше всего осадков выпало в Киевской и Чекасской областях, там местами 20-34 мм. Сейчас циклон перемещается в северо-восточном направлении и завтра покинет территорию страны, сообщили синоптики.

Сегодня днем в Украине, кроме западной части, будет дождливо, местами возможны грозы.

В Полтавской и Сумской областях сегодня значительные дожди. К тому же, в северных, центральных и южных областях будут наблюдаться порывы ветра 15-20 м/с.

Температура сегодня днем +16+21, в южных и восточных областях +21+26, на высокогорье Карпат +8+13.