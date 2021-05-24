ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сильные дожди и грозы: прогноз на понедельник

Новина українською →
Украина, Понедельник 24 мая 2021 08:00
Сильные дожди и грозы: прогноз на понедельник Фото: сильные дожди и грозы ожидаются 24 мая в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В понедельник, 24 мая, в Украине ожидаются сильные дожди и грозы. Осадки прогнозируются ночью в западных, северных, центральных областях, днем - Полтавской и Сумской области.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Температура воздуха в западных и северных областях - 16-18 градусов тепла, в центре - 17-20 градусов. На юге и востоке страны - 21-26 градусов.

Ночью на западе - 6-8 градусов тепла, на севере - 10-12 градусов, в центре, на востоке и на юге - 11-13 градусов.

Сильные дожди и грозы: прогноз на понедельник

В Киеве ночью ожидается сильный дождь, днем умеренный дождь. Температура ночью 11-13 градусов тепла, днем 17-19 градусов тепла.

Сильные дожди и грозы: прогноз на понедельник

Напомним, предварительные расчеты Укргидрометцентра показывают, что до конца мая летней жары в Украине не ожидается. Атмосферные фронты и облака не дают воздуху прогреться. По прогнозу Укргидрометцентра, до конца месяца ожидается умеренная температура.

Отметим, по прогнозу Укргидрометцентра, в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине составит 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия прогноз дожди Погода
NEWS
Минимум с начала года. В Украине 1334 новых случая коронавируса
Минимум с начала года. В Украине 1334 новых случая коронавируса
DAILY
Сергей Шкарлет: Критического падения качества в украинском образовании нет
Владислав Красинский, Сергей Щербина Сергей Шкарлет: Критического падения качества в украинском образовании нет