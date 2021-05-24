В Украину вернулись похолодание и грозовые ливни

Погода в Украине 24 мая резко ухудшилась. В западных, северных, центральных областях, днем в Полтавской и Сумской областях значительные дожди.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям .

Кроме того, в Киевской области 24 мая ночью значительные дожди, местами гроза (I уровень опасности, желтый).

В Киеве 24 мая ночью значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

На сайте УкрГидрометцентра указано, что температура воздуха в западных и северных областях - 16-18 градусов тепла, в центре - 17-20 градусов. На юге и востоке страны - 21-26 градусов.

Ночью на западе - 6-8 градусов тепла, на севере - 10-12 градусов, в центре, на востоке и на юге - 11-13 градусов.