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В Украину вернулись похолодание и грозовые ливни

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Киев, Понедельник 24 мая 2021 09:10
В Украину вернулись похолодание и грозовые ливни Фото: в Украине резко ухудшилась погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине 24 мая резко ухудшилась. В западных, северных, центральных областях, днем в Полтавской и Сумской областях значительные дожди.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, в Киевской области 24 мая ночью значительные дожди, местами гроза (I уровень опасности, желтый).

В Киеве 24 мая ночью значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

На сайте УкрГидрометцентра указано, что температура воздуха в западных и северных областях - 16-18 градусов тепла, в центре - 17-20 градусов. На юге и востоке страны - 21-26 градусов.

Ночью на западе - 6-8 градусов тепла, на севере - 10-12 градусов, в центре, на востоке и на юге - 11-13 градусов.

Напомним, предварительные расчеты УкрГидрометцентра показывают, что до конца мая летней жары в Украине не ожидается. Атмосферные фронты и облака не дают воздуху прогреться.

Отметим, в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

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