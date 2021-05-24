На Україну насунувся новий циклон: коли він покине країну

Сьогодні в Україну прийшов новий циклон, який приніс похолодання та дощі . Сильні дощі сьогодні у центральних областях, але завтра ситуація покращиться.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру .

За цю ніч найбільше опадів випало у Київській та Чекаській областях, там місцями 20-34 мм. Зараз циклон переміщується у північно-східному напрямку і до завтра покине територію країни, повідомили синоптики.

Сьогодні вдень в Україні, крім західної частини, дощитиме, подекуди можливі грози.

У Полтавській та Сумській областях сьогодні значні дощі. До того ж, у північних, центральних та південних областях спостерігатимуться пориви вітру 15-20 м/с.

Температура сьогодні вдень +16+21, у південних та східних областях +21+26, на високогір'ї Карпат +8+13.