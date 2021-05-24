На Україну насунувся новий циклон: коли він покине країну

Сьогодні в Україну прийшов новий циклон, який приніс похолодання та дощі. Сильні дощі сьогодні у центральних областях, але завтра ситуація покращиться.
За цю ніч найбільше опадів випало у Київській та Чекаській областях, там місцями 20-34 мм. Зараз циклон переміщується у північно-східному напрямку і до завтра покине територію країни, повідомили синоптики.
Сьогодні вдень в Україні, крім західної частини, дощитиме, подекуди можливі грози.
Температура сьогодні вдень +16+21, у південних та східних областях +21+26, на високогір'ї Карпат +8+13.
Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні в Україні.
Зазначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні становитиме 15-18 градусів.