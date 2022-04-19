Украину нужно укрепить до такой степени, чтобы Россия больше никогда не напала, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании заявил, что Украину нужно укрепить так, чтобы Россия больше никогда не посмела напасть. Он добавил, что во время визита в Киев заверил президента Украины Владимира Зеленского в готовности предоставить необходимые вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По его словам, он заверил Зеленского в готовности Великобритании и союзников предоставить Украине оружие, которое необходимо для отражения нападения России.

"Укрепить и укрепить Украину до такой степени, чтобы Россия больше никогда не посмела вторгнуться", - заявил Джонсон, рассказывая о своем визите в Киев.

Напомним, 9 апреля Джонсон приехал в Киев с неожиданным визитом. Об этой поездке британского премьера до последнего момента нигде не сообщалось

Отметим, находясь с визитом в Украине Джонсон пообещал, что Британия еженедельно будет ужесточать санкции против России и поставит Киеву бронетехнику и противокорабельные ракеты.

Война России против Украины идет 55-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!