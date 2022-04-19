ru ua
Вт, 19 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украину нужно укрепить до такой степени, чтобы Россия больше никогда не напала, - Джонсон

Новина українською →
Лондон, Вторник 19 апреля 2022 20:42
Украину нужно укрепить до такой степени, чтобы Россия больше никогда не напала, - Джонсон Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Борис Джонсон (twitter.com/BorisJohnson)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Великобритании заявил, что Украину нужно укрепить так, чтобы Россия больше никогда не посмела напасть. Он добавил, что во время визита в Киев заверил президента Украины Владимира Зеленского в готовности предоставить необходимые вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Укрепить и укрепить Украину до такой степени, чтобы Россия больше никогда не посмела вторгнуться", - заявил Джонсон, рассказывая о своем визите в Киев.

По его словам, он заверил Зеленского в готовности Великобритании и союзников предоставить Украине оружие, которое необходимо для отражения нападения России.

Напомним, 9 апреля Джонсон приехал в Киев с неожиданным визитом. Об этой поездке британского премьера до последнего момента нигде не сообщалось

Отметим, находясь с визитом в Украине Джонсон пообещал, что Британия еженедельно будет ужесточать санкции против России и поставит Киеву бронетехнику и противокорабельные ракеты.

Война России против Украины идет 55-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Борис Джонсон Война в Украине Вторжение России в Украину
NEWS
55-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
55-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс