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В Україну направили нового повіреного в справах США

Новини » Політика    18.06.2019 - 10:14
В Україну направили нового повіреного в справах США
Фото: Вільям Тейлор (usembassy.gov)

Посол Тейлор вже очолював посольство США в Києві

Тимчасово повіреним у справах США в Україні призначено Вільяма Тейлора. Про це повідомляється на сторінці посольства в Києві у Facebook.

Як зазначили в посольстві, Тейлор був послом США в Україні з 2006 по 2009 рік, а також був спеціальним координатором Державного департаменту з питань Близького Сходу, представником США в Близькосхідному квартеті та на інших дипломатичних посадах.

Перед призначенням пан Тейлор обіймав посаду виконавчого віце-президента Інституту миру США.

"Я з нетерпінням чекаю того, щоб очолити команду посольства США у розбудові міцних робочих відносин з президентом Зеленським та його командою, іншими українськими посадовцями та політичними силами, а також підтримці наших міцних партнерських відносин з громадськими організаціями та українським народом", - сказав посол Тейлор.

"Сполучені Штати залишаються глибоко віддані успіху стабільної, процвітаючої, демократичної та вільної України, і ми продовжуємо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України", - додав він.

Крістіна Квін, яка нещодавно керувала посольством як тимчасовий повірений, повернеться до своєї роботи на посаді заступника голови місії.

В Україну направили нового повіреного в справах США

Нагадаємо, в травні посольство США оголосило про завершення дипмісії посла Марі Йованович. Особистий адвокат Трампа Руді Джуліані заявив, що наступним послом США в Україні буде людина, яка підтримує адміністрацію американського президента Дональда Трампа.

Як повідомляло РБК-Україна, Крістіна Квін прибула в посольство США в Україні на посаду тимчасово повіреного в справах США в травні 2019 року.

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