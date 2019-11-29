Україну накрили дощі

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Температура повітря піднялась

Погода в Україні 29 листопада: дощі накриють майже всі області, температура повітря вдень підніметься до +11. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У всіх областях, крім Волинської та Рівненської, дощі, втім в Україні потепліє. На заході країни вдень +5+11, вночі +3+7, у північних областях вдень +4+6, а вночі 0+2.

У східних областях вдень +3+6, а вночі очікується +1+3. Центр країни менш теплий, вдень +3+5, а вночі -1+1. Південні області вдень найтепліші, вдень +9+11, а вночі +5+7.

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві дощі. Вдень очікується +3+5, а вночі -1+1.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко зазначила, що 1-2 грудня прийде похолодання, а 4-5 грудня в Україні знову потепліє.

Діденко написала, що 28-го листопада опадів у східних областях поменшає, залишаться якісь зовсім кволі осередки, невеликі дощі підтягнуться із Польщі, Угорщини та Словаччини в наші західні області.