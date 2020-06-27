Украину снова накроют грозы, местами возможен град

Фото: на Киев надвигаются грозы (УНИАН)

Завтра Киев и западные регионы накроет непогода

Погода в Украине в ближайший день снова испортится, на Киев и западные регионы надвигаются дожди с грозами. В отдельный районах может выпасть град.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по данным Украинского гидрометцентра, 28 июня в западных, северных и Винницкой областях ожидаются грозы. В отдельных районах прогнозируется град и шквальный ветер 15-20 м/с.

Также сообщается, что в Киевской области днем 28 июня ожидаются грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Киеве днем 28 июня грозы.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине в июле будет неустойчивой, сопровождаться грозами, шквалами, ливнями и жаркими засушливыми периодами; при этом абсолютный пик жары ожидается в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях - здесь местами будет до +41.

С 20-х чисел июня из-за интенсивных грозовых дождей продолжается паводок на западе Украины, вследствие резкого поднятия уровня воды на Днестре, Пруте, Черемоше и Быстрице затоплен ряд населенных пунктов.

Отметим, на сегодня нанесенный ущерб пока оценивается в сотни миллионов гривен.

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Автор: РБК-Украина