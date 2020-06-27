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Паводки идут в Одесскую область, на востоке жара и опасность пожаров

Новости » Происшествия     27.06.2020 - 11:49
Паводки идут в Одесскую область, на востоке жара и опасность пожаров
Фото: паводки на западе Украины (dsns.gov.ua)

В нижнем течении Днестра будет подтоплено несколько населенных пунктов

Паводки на западе Украины угрожают подтоплениями и в Одесской области, в ближайшие дни ожидается выход Днестра из берегов. А на востоке и юге страны ожидается высокая пожарная опасность.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 27-28 июня реках бассейна Припяти ожидается подъем уровня воды еще на 0,1-0,7 м, в Волынской области ожидаются подтопления в районе Любешова. Подъем воды в Днестре и сбросы с Днестровской ГЭС угрожают подтоплением ряда населенных пунктов Винницкой области в районе Могилев-Подольского и Ямполя.

Несколько дней подряд 27-30 июня ожидается подъем уровней воды в нижнем течении Днестра в Одесской области. Здесь вода поднимется на 0,2-0,5 м, при этом возможно затопление поймы, сельхоз угодий и отдельных объектов в населенных пунктах Беляевского района, а также трассы Одесса-Рени.

Кроме того, 27-28 июня в восточных, Сумской областях и в Крыму, 29 июня в Запорожской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, на утро 27 июня из-за паводков на западе Украины остаются подтопленными почти 4 тысячи домов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что острая фаза ликвидации последствий наводнения займет около десяти дней.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Одессапаводокнаводнение
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