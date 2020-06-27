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Україну знову накриють грози, місцями можливий град

Новини » Суспільство     27.06.2020 - 15:31
Україну знову накриють грози, місцями можливий град
Фото: на Київ насувається грози (УНІАН)

Завтра Київ та західні регіони накриє негода

Погода в Україні у найближчий день знову зіпсується, на Київ та західні регіони насуваються дощі з грозами. В окремий районах може випасти град.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що за даними Українського гідрометцентру, 28 червня у західних, північних та Вінницькій областях очікуються грози. В окремих районах прогнозується град і шквальний вітер 15-20 м/с.

Також повідомляється, що в Київській області вдень 28 червня очікуються грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У Києві вдень 28 червня грози.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні в липні буде нестійкою, супроводжуватись грозами, шквалами, зливами і спекотними посушливими періодами; при цьому абсолютний пік спеки очікується в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях - тут місцями буде до +41.

З 20-х чисел червня через інтенсивні грозові дощі триває паводок на заході України, внаслідок різкого підняття рівня води на Дністрі, Пруті, Черемоші та Бистриці затопило низку населених пунктів.

Зазначимо, на сьогодні завдані збитки поки оцінюється в сотні мільйонів гривень.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ГідрометцентрГрадгрозаПогода
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