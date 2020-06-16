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Украину накроют грозы, град и штормовой ветер

Новости » Происшествия     16.06.2020 - 11:10
Украину накроют грозы, град и штормовой ветер
Фото: в Украине ожидаются сильные дожди (УНИАН)

Сильные дожди с грозами ожидаются почти по всей Украине

Погода в Украине сегодня, 16 июня, испортится, почти во всех областях ожидаются грозы, град и штормовой ветер. Непогода обойдет стороной Сумскую, Харьковскую и Луганскую области.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра, 16 июня в Украине ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в связи с чем спасатели объявили I уровень опасности.

По Киеву и области сегодня днем тоже прогнозируются грозы, сильные дожди с градом и штормовой ветер.

Также сообщается, что непогода обойдет стороной Сумскую, Харьковскую и Луганскую области.

Напомним, сегодня на западе Украины ожидается до +27, на севере до +29, в центре и на востоке до +29, а на юге до +27; в Сумской, Харьковской и Луганской областях умеренная облачность, остальные регионы страны накроют осадки.

Также сообщалось, что жара в Киеве третий день подряд бьет температурные рекорды, климатическая норма превышена на 10 градусов и это самое жаркое начало лета за 140 лет наблюдений.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ГидрометцентрГрадгроза
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