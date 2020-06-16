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Україну накриють грози, град і штормовий вітер

Новини » Надзвичайні події     16.06.2020 - 11:10
Україну накриють грози, град і штормовий вітер
Фото: в Україні очікуються сильні дощі (УНІАН)

Сильні дощі з грозами очікуються майже по всій Україні

Погода в Україні сьогодні, 16 червня, зіпсується, майже у всіх областях очікуються грози, град і штормовий вітер. Негода обійде стороною Сумську, Харківську і Луганську області.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними Гідрометцентру, 16 червня в Україні очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у зв'язку з чим рятувальники оголосили I рівень небезпеки.

По Києву та області сьогодні вдень теж прогнозуються грози, сильні дощі з градом і штормовий вітер.

Також повідомляється, що негода обійде стороною Сумську, Харківську і Луганську області.

Нагадаємо, сьогодні на заході України очікується до +27, на півночі до +29, в центрі та на сході до +29, а на півдні до +27; у Сумській, Харківській та Луганській областях помірна хмарність, інші регіони країни накриють опади.

Також повідомлялося, що спека в Києві третій день поспіль б'є температурні рекорди, кліматичну норму перевищено на 10 градусів і це найспекотніший початок літа за 140 років спостережень.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ГідрометцентрГрадгроза
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