Украину накроют дожди и заморозки

В ближайшие дни погода на западе Украины ожидается дождливой, кроме того, прогнозируются заморозки в ночное время. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра, 7 мая в западных областях ожидаются значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Порывы ветра усилятся до 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, ночью 8-9 мая в западных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3. В Карпатах прогнозируются сильные заморозки в воздухе до -3 (II уровень опасности, оранжевый).

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о дождях и "температурных качелях" в Украине. По ее словам, 7 мая циклон Xerxes принесет в Украину очередную порцию дождей.

"В западных областях осадки местами ожидаются сильными. И даже кое-где, в прикарпатских районах, возможен мокрый снег. В восточной части Украины удержится сухая солнечная погода", - написала Диденко. Она также отметила, что температура воздуха продемонстрирует сильный контраст. По ее словам, также ожидается порывистый ветер.