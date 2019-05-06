В Украину возвращаются дожди и грозы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве дожди с грозами, днем до +17

Погода в Украине 6 мая 2019 в Украину вернутся дожди с грозами, сухо будет лишь на востоке страны, температура воздуха днем будет достигать +26. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке страны сегодня солнечно и тепло, днем от +20 до +26, ночью от +8 до +12. В центральных областях ожидаются дожди с грозами, днем от +15 до +24, ночью от +9 до +13. На юге также прогнозируются осадки, днем от +17 до +21, ночью от +10 до +13. В Крыму следует ожидать дожди с грозами, днем от +18 до +20, ночью от +9 до +11.

На западе Украины грозовые дожди, днем от +14 до +21, ночью от +7 до +12. В северных регионах сегодня пройдут грозовые дожди, днем от +21 до +23, ночью от +9 до +11.

Погода в Украине на 5 мая 2019

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 6 мая пройдут дожди с грозами, днем от +15 до +17, ночью от +10 до +12, ветер юго-восточный, 7-12 м/сек.

Погода в Киеве и области на 5 мая 2019