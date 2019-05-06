Україну накриють дощі і заморозки

Найближчими днями погода на заході України очікується дощовою, крім того, прогнозуються заморозки в нічний час. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними Гідрометцентру, 7 травня в західних областях очікуються значні дощі, в Карпатах з мокрим снігом. Пориви вітру посиляться до 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, вночі 8-9 травня в західних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -3. У Карпатах прогнозуються сильні заморозки у повітрі до -3 (II рівень небезпеки, оранжевий).

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко попередила про дощі і "температурні гойдалки" в Україні. За її словами, 7 травня циклон Xerxes принесе до України чергову порцію дощів.

"У західних областях опади місцями очікуються сильними. І навіть подекуди, в прикарпатських районах, можливий мокрий сніг. У східній частині України утримається суха сонячна погода", - написала Діденко. Вона також зазначила, що температура повітря продемонструє сильний контраст. За її словами, також очікується поривчастий вітер.