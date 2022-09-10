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Украину снова накроют дожди: прогноз погоды на завтра

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Киев, Суббота 10 сентября 2022 16:03
Украину снова накроют дожди: прогноз погоды на завтра Фото: 11 сентября Украину снова накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Большую часть Украины в воскресенье, 11 сентября, снова накроют дожди. Синоптики также предупреждают о сильном ветре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в воскресенье ожидаются умеренные дожди, однако ночью в северной части и большинстве центральных областей прогнозируют ливни. Лишь на востоке без осадков.

Температура в западных, восточных и центральных областях днем будет колебаться от 15 до 17 градусов тепла. В южной части страны ожидается +18...+24 градусов. На севере Украины днем температура воздуха поднимется до +13...+15.

Ночью в Украине ожидается от 9 до 13 градусов выше нуля. Но в южных областях температура будет держаться в районе 14-19 градусов с отметкой "плюс".

Украину снова накроют дожди: прогноз погоды на завтра

Напомним, в Ужгороде из-за ливня подтопило ряд улиц. Спасатели уже начали ликвидацию последствий непогоды.

Как известно, до конца сентября температура в Украине может подняться 20-25 градусов. Настоящего тепла ожидать не стоит, но может прийти "бабье лето".

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