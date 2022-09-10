Украину снова накроют дожди: прогноз погоды на завтра
Большую часть Украины в воскресенье, 11 сентября, снова накроют дожди. Синоптики также предупреждают о сильном ветре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, в воскресенье ожидаются умеренные дожди, однако ночью в северной части и большинстве центральных областей прогнозируют ливни. Лишь на востоке без осадков.
Температура в западных, восточных и центральных областях днем будет колебаться от 15 до 17 градусов тепла. В южной части страны ожидается +18...+24 градусов. На севере Украины днем температура воздуха поднимется до +13...+15.
Ночью в Украине ожидается от 9 до 13 градусов выше нуля. Но в южных областях температура будет держаться в районе 14-19 градусов с отметкой "плюс".
Напомним, в Ужгороде из-за ливня подтопило ряд улиц. Спасатели уже начали ликвидацию последствий непогоды.
Как известно, до конца сентября температура в Украине может подняться 20-25 градусов. Настоящего тепла ожидать не стоит, но может прийти "бабье лето".