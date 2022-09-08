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Вернется ли в Украину до конца сентября летнее тепло: прогноз синоптиков

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Украина, Четверг 08 сентября 2022 13:44
Вернется ли в Украину до конца сентября летнее тепло: прогноз синоптиков Фото: лета уже не будет (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

До конца сентября температура в Украине может подняться 20-25 градусов. Настоящего тепла ожидать не стоит, но может прийти "бабье лето".

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, потепления в сентябре еще можно ожидать. "Что будет летняя погода, это уже мало вероятно", - сказала она.

"А так, что температурный фон будет около 20 градусов, до 25 на юге, это еще возможно до конца сентября", - добавила синоптик.

Резкое похолодание и дожди в ближайшие дни

Голеня сообщила, что с 9 по 11 и 12-13 сентября в Украине произойдет изменение погодных условий. "Мы ожидаем атмосферные фронты и циклоны. Будет дождливая погода, завтра уже в западных областях, а впоследствии распространится на всю территорию Украины. Пройдут дожди, местами грозы и порыв ветра", - сказала она.

По ее словам, это будет совсем осенняя погода со значительными дождями. "Длительный период дождливой погоды и практически на всей территории Украины в течение этих выходных и в начале следующей недели", - сообщила синоптик и добавила, что температура упадет до 10-15 градусов днем (на юге и востоке до 20 градусов) и 5-10 градусов ночью.

"Бабье лето"

После этого, если будет поле повышенного давления, и температурный фон днем может быть днем будет около 20 градусов, то это уже будет "бабье лето", сказала Голеня.

"Но "бабье лето" должно продолжаться хотя бы пять-семь дней - такой период теплой сухой погоды. А если один-два дня продлится, это не совсем оно", - добавила синоптик.

Напомним, сентябрь 2022 года в Украине был нетипично прохладным из-за того, что в Украину поступает прохладный воздух с северо-запада, с севера Европы

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