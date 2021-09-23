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На Украину надвигаются заморозки: где и когда их ожидать

Автор: Мария Кучерявец

В четверг, 23 сентября Украину ожидает резкое похолодание. Местами синоптики прогнозируют заморозки до 0-3 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Так, по данным Укргидрометцентра, сегодня в стране, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 градусов.

Спасатели предупреждают о и первом уровне опасности, желтом.

Напомним, сегодня на большинстве территории Украины ожидается пасмурная, холодная и дождливая погода.

Отметим, что несмотря на сильное похолодание, в Украине на этой неделе снег ожидается только в Карпатах, на остальной территории осадки пока в виде дождя.

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