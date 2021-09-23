На Украину надвигаются заморозки: где и когда их ожидать

В четверг, 23 сентября Украину ожидает резкое похолодание. Местами синоптики прогнозируют заморозки до 0-3 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Так, по данным Укргидрометцентра, сегодня в стране, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 градусов.
Спасатели предупреждают о и первом уровне опасности, желтом.
Напомним, сегодня на большинстве территории Украины ожидается пасмурная, холодная и дождливая погода.
Отметим, что несмотря на сильное похолодание, в Украине на этой неделе снег ожидается только в Карпатах, на остальной территории осадки пока в виде дождя.