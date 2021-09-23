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Холод и дожди: какой будет погода сегодня в Украине

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Украина, Четверг 23 сентября 2021 08:00
Холод и дожди: какой будет погода сегодня в Украине Фото: 23 сентября сохраняются холода, на большинстве территорий - дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 23 сентября на большей части территории Украины ожидается пасмурная, холодная и дождливая погода. Местами температура воздуха ночью понизится до +3 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В северных областях синоптики прогнозируют дожди в течение всех суток. Температура воздуха днем ​​составит +8 +11 градусов, а ночью опустится до +3 +6.

На западной территории осадков не ожидается, однако в течение дня будет облачно. Столбики термометра днем ​​покажут +11 +14, а ночью +3 +6 градусов.

Восток Украины в течение суток ожидают дожди, температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах +11 +13 градусов, а ночью +5 +7.

В южных областях будет солнечная погода и без дождей, осадки только ожидаются в г. Симферополь. Температура воздуха на юге составит днем ​​+12 +15 градусов, а ночью +6 +8.

Центральную часть Украины накроют дожди, которые продлятся в течение суток. Столбики термометра покажут днем ​​+10 +13 градусов, а ночью +4 +7.

Холод и дожди: какой будет погода сегодня в Украине

Погода в Киеве

Сегодня, 23 сентября в Киеве будет облачная и дождливая погода в течение суток. Температура воздуха днем ​​+9 +11 градусов, а ночью снизится до +4 +6.

Холод и дожди: какой будет погода сегодня в Украине

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Погода в Украине Укргидометцентр
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