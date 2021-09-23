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На Україну насуваються заморозки: де та коли їх очікувати

Автор: Марія Кучерявець

У четвер, 23 вересня Україну очікує різке похолодання. Місцями синоптики прогнозують заморозки до 0-3 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Так, за даними УкрГідрометцентру, сьогодні в країні, крім півдня, сходу та Закарпаття, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3 градусів.

Рятувальники попереджають про І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, сьогодні на більшості території України очікується похмура, холодна та дощова погода.

Зазначимо, що попри сильне похолодання, в Україні на цьому тижні сніг очікується тільки в Карпатах, на решті території опади поки що у вигляді дощу.

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