На Україну насуваються заморозки до -5

Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Заморозки очікуються майже по всій території України

Погода в Україні: найближчої доби майже по всій Україні, включно з Києвом очікуються замороки до -5 градусів. Про це повідомляють в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Facebook.

Зазначається, що 18-19 квітня у центральних (крім Вінницької), Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській, 19 квітня і у Львівській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5 градусів ( I рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, 19 квітня заморозки очікуються у східних, Сумській, Запорізькій областях, а 20 квітня - у більшості західних, Житомирській, Сумській, Дніпропетровській та східних областях сильні заморозки у повітрі 0-3 градусів (II рівень небезпечності, помаранчевий).

На решті території країни, 21 квітня на Лівобережжі заморозки на поверхні ґрунту 0-5 градусів (I рівень небезпечності, жовтий). По Києву вночі 20 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0-2 градусів (I рівень небезпечності, жовтий). По Київській області вночі 20 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів (I рівень небезпечності, жовтий).

Раніше повідомлялося, що завтра вдень в Україні очікується +10-15 градусів тепла, у Закарпатській області - до +20 градусів, в Карпатах +3-8 градусів тепла.

РБК-Україна писало, що погода в Україні з 18 квітня покращиться, у більшості областей очікується потепління. Вдень в Україні +11-16 градусів, на Закарпатті +18-20 градусів.