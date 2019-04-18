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Завтра в Украине ожидается до +20

Новости » Общество    18.04.2019 - 15:27
Завтра в Украине ожидается до +20
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ночью 19 апреля ожидаются заморозки

Погода в Украине 19 апреля будет теплой, однако ночью местами ожидаются заморозки. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Синоптики прогнозируют в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, на остальной территории переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/сек.

Температура ночью +1-6 тепла. На всей территории Украины, кроме большинства северных и Одесской областей, заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов. В восточных, Сумской, Запорожской областях сильные заморозки в воздухе 0-3 градуса. Днем ожидается +10-15 градусов тепла, в области - до +20 градусов, в Карпатах +3-8 градусов тепла.

Завтра в Украине ожидается до +20

Ранее сообщалось, что погода в Украине с 18 апреля улучшится, в большинстве областей ожидается потепление. В большинстве областей днем +11-16 градусов, на Закарпатье +18-20 градусов.

РБК-Украина писало, что 18-19 апреля в центральных (кроме Винницкой), Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской и Львовской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5 (I уровень опасности, желтый). Кроме того, в восточных, Черниговской и Сумской областях прогнозируются в сильные заморозки в воздухе -3 (II уровень опасности, оранжевый).

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