На Украину надвигаются заморозки

Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Ожидаются заморозки на почве до -5

В ближайшие два дня погода в Украине будет прохладной, ночью возможны заморозки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

По данным украинских синоптиков, 21 и 22 апреля на большинстве территории страны, кроме крайнего юга и Закарпатской области, ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до -5 градусов. Синоптики объявили первый уровень опасности.

В Киеве ночью 21 апреля прогнозируют заморозки до -2, а 22 и 23 апреля заморозки на поверхности почвы будут достигать -3 градусов.

Кроме того, сегодня синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная опасность схода снежных лавин. В ГСЧС объявили 3 уровень опасности.

Также РБК-Украина писало, что заморозки в Украине прогнозировали и на Пасху. Местами на поверхности почвы и в воздухе ожидались заморозки до -5 градусов. На севере и юге прогнозировали осадки.

Кроме того, март 2020 года оказался одним из самых теплых за весь период метеорологических наблюдений в Украине. Температура воздуха в течение марта побила несколько рекордов с начала наблюдений.