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В Закарпатской области ожидается сход лавин

Новости » Общество     20.04.2020 - 10:53
В Закарпатской области ожидается сход лавин
Иллюстративное фото (wikimedia.org dahu1)

Прогнозируют 3 уровень лавинной опасности

В Карпатах сегодня, 20 апреля, сохраняется высокая вероятность схода снежных лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным синоптиков, в понедельник на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность. Синоптики объявили 3 уровень опасности.

Напомним, ранее в Гидрометцентре прогнозировали, что сегодня на севере Украины кое-где ожидаются дожди. На всей территории страны прогнозируют заморозки. Также ожидается порывистый ветер от 7 до 12 метров в секунду.

Также РБК-Украина писало, что в Карпатах в ближайшие дни ожидается значительная снеголавинная опасность. Возможный сход лавин из-за оттепели прогнозировали в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Ожидалось, что снеголавинная опасность достигнет 3-го уровня.

Добавим, по словам синоптиков, март 2020 года оказался одним из самых теплых за весь период метеорологических наблюдений в Украине. Температура воздуха за март побила несколько рекордов с начала наблюдений.

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Новости Украины КарпатылавинаЗакарпатская область
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