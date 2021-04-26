UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На Украину надвигаются сильные заморозки: синоптики назвали дату

Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине сегодня ночью значительно ухудшится - синоптики прогнозируют заморозки до -5. Также холодно будет и следующей ночью.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ночью 26-27 апреля в Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый).

В южных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5 (I уровень опасности, желтый).

Отметим, на сайте УкрГидрометцентра указано, что завтра и послезавтра днем в большинстве областей будут дожди.

Сегодня в Украине значительно ухудшилась погода, в некоторых регионах идет снег. Снегопады были зафиксированы на трассе Киев-Полтава, в Черниговской, Житомирской, Сумской, Черновицкой областях, на Прикарпатье, а также под Киевом - в Богуславе и Яготине.

Ранее синоптики сообщали, что погода в Украине начнет меняться с приходом тепла, начиная со следующей среды, 28 апреля.

Также синоптики рассказали, когда в Украину придет долгожданное тепло.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погодазаморозки