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Украину засыпает снегом: в каких регионах непогода

Новина українською → Украина, Понедельник 26 апреля 2021 10:35
Украину засыпает снегом: в каких регионах непогода Фото: снегопады накрыли некоторые регионы Украины (facebook.com)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине сегодня, 26 апреля, резко ухудшилась погода. Часть регионов страны стало засыпать снегом.

Подробнее о ситуации в регионах - в материале РБК-Украина.

Так, снегопады зафиксировали в Черкасской области. Как передает "ТСН", осадки выпали в Умани. Кроме этого в областной службе автомобильных дорог предупредили о непогоде и призвали водителей быть осторожными из-за снегопадов.

Также о непогодах в своих регионах сообщают пользователи соцсети Facebook. В частности, снегопады были зафиксированы на трассе Киев-Полтава, в Черниговской, Житомирской, Сумской, Черновицкой областях, на Прикарпатье, а также под Киевом - в Богуславе и Яготине.

В Укргидрометцентре при этом заявили, что такая погода не является аномалией, хотя и является довольно "нетипичной ситуацией".

"История помнит, что, например, снег по Киевской области наблюдался 11 апреля 1990 и 26-27 апреля 1987", - добавили синоптики.

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Let it snow, let it snow, let it snow...

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Карпаты сегодня утром засыпало снегом. Из-за сильной облачности и осадков на высокогорье ограничена видимость.

По прогнозам синоптиков, потепление в Украине ожидается со среды, 28 апреля. До этого украинцев ждут холод, заморозки и мокрый снег.

Также РБК-Украина писало, что на Пасху и майские праздники погода не будет слишком радовать. Хотя первая неделя мая будет довольно теплой, но настоящее тепло придет только к концу мая.

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