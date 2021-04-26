Украину засыпает снегом: в каких регионах непогода

Подробнее о ситуации в регионах - в материале РБК-Украина.

Так, снегопады зафиксировали в Черкасской области. Как передает "ТСН", осадки выпали в Умани. Кроме этого в областной службе автомобильных дорог предупредили о непогоде и призвали водителей быть осторожными из-за снегопадов.

Также о непогодах в своих регионах сообщают пользователи соцсети Facebook. В частности, снегопады были зафиксированы на трассе Киев-Полтава, в Черниговской, Житомирской, Сумской, Черновицкой областях, на Прикарпатье, а также под Киевом - в Богуславе и Яготине.

В Укргидрометцентре при этом заявили, что такая погода не является аномалией, хотя и является довольно "нетипичной ситуацией".

"История помнит, что, например, снег по Киевской области наблюдался 11 апреля 1990 и 26-27 апреля 1987", - добавили синоптики.

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