Украину засыпает снегом: в каких регионах непогода
В Украине сегодня, 26 апреля, резко ухудшилась погода. Часть регионов страны стало засыпать снегом.
Подробнее о ситуации в регионах - в материале РБК-Украина.
Так, снегопады зафиксировали в Черкасской области. Как передает "ТСН", осадки выпали в Умани. Кроме этого в областной службе автомобильных дорог предупредили о непогоде и призвали водителей быть осторожными из-за снегопадов.
Также о непогодах в своих регионах сообщают пользователи соцсети Facebook. В частности, снегопады были зафиксированы на трассе Киев-Полтава, в Черниговской, Житомирской, Сумской, Черновицкой областях, на Прикарпатье, а также под Киевом - в Богуславе и Яготине.
В Укргидрометцентре при этом заявили, что такая погода не является аномалией, хотя и является довольно "нетипичной ситуацией".
"История помнит, что, например, снег по Киевской области наблюдался 11 апреля 1990 и 26-27 апреля 1987", - добавили синоптики.
Сніжний ранок в КонотопіPosted by Дмитро Левицький on Monday, April 26, 2021
Весна ніяк не переможе холод.26.04.2021.Posted by Валерій Полянчук on Sunday, April 25, 2021
Богуслав, Україна. 26 квітня 2021. Щоб фейсбук нагадував про цей кліматичний збій.Posted by Олексій Рєпік on Sunday, April 25, 2021
Posted by Ніна Южаніна on Sunday, April 25, 2021
Опять...Posted by Sergio Bodnar on Sunday, April 25, 2021
Let it snow, let it snow, let it snow...
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Карпаты сегодня утром засыпало снегом. Из-за сильной облачности и осадков на высокогорье ограничена видимость.
По прогнозам синоптиков, потепление в Украине ожидается со среды, 28 апреля. До этого украинцев ждут холод, заморозки и мокрый снег.
Также РБК-Украина писало, что на Пасху и майские праздники погода не будет слишком радовать. Хотя первая неделя мая будет довольно теплой, но настоящее тепло придет только к концу мая.