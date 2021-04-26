На Україну насуваються сильні заморозки: синоптики назвали дату

Погода в Україні сьогодні вночі значно погіршиться - синоптики прогнозують заморозки до -5. Також холодно буде і наступної ночі.
Вночі 26-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3 (II рівень небезпечності, помаранчевий).
У південних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -5 (I рівень небезпечності, жовтий).
Зазначимо, на сайті УкрГідрометцентру вказано, що завтра і післязавтра вдень у більшості областей будуть дощі.
Сьогодні в Україні значно погіршилась погода, у деяких регіонах йде сніг. Снігопади були зафіксовані на трасі Київ-Полтава, у Чернігівській, Житомирській, Сумській, Чернівецькій областях, на Прикарпатті, а також під Києвом - у Богуславі та Яготині.
Раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні почне змінюватися з приходом тепла, починаючи з наступної середи, 28 квітня.
Також синоптики розповіли, коли в Україну прийде довгоочікуване тепло.