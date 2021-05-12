На Украину надвигаются грозы: прогноз погоды до конца недели

Завтра, 13 мая, дожди с грозами ожидаются на западе, севере, а также местами на юге и в центральной части Украины. Дневная температура в этих регионах составит от +16 до +18. А на востоке страны, где будет сухо, столбики термометров поднимутся до +24.

Фото: погода 13 мая

В пятницу, 14 мая, дожди с грозами также ожидаются в западных и северных регионах, в центральной части, Одесской и Николаевской областях. Но температура воздуха здесь поднимется уже до +22, местами до +24.

Фото: погода на 14 мая

Выходные начнутся с того, что 15 мая дожди с грозами отступят с юга и центральной части Украины, но возможны на западе и севере. При этом интенсивность дождей существенно снизится. В целом, по стране ожидается от +18 до +23, на востоке до +28.

Фото: погода на 15 мая

Но уже в воскресенье дожди с грозами переместятся с севера на юг, при этом будут четвертый день подряд продолжаться в западных областях. В зависимости от региона ожидается от +18 до +23, теплее всего снова будет на востоке - до +28.

Фото: погода на 16 мая