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Синоптики рассказали, когда Украину ждет потепление

Новина українською → Украина, Вторник 11 мая 2021 14:39
Синоптики рассказали, когда Украину ждет потепление Фото: потепление ожидается во второй декаде мая (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине во второй декаде мая ожидается улучшение погоды. Значительное потепление начнется уже с 14 мая.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В среду и четверг, 12-13 мая, в Украине прогнозируют достаточно "свежую" погоду. После температурный фон медленно, но уверенно начнет повышаться.

При этом завтра, 12 мая, на Левобережье, в южных областях и Карпатах, а также 12-13 мая на западе и в большинстве центральных областей ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы.

Температура воздуха 12-13 мая ночью составит +4+10 градусов, днем +13+19 тепла. Завтра на западе, а послезавтра в южных и восточных областях +19+24. Начиная с 14 мая в Украине прогнозируют повышение температуры на 3-5 градусов.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня в стране ожидается ухудшение погоды. Из-за сильных порывов ветра штормовое предупреждение объявлено в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Отметим, изначально синоптики прогнозировали на сегодня существенное потепление. Местами температура воздуха должна была подняться до +26 градусов.

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