Синоптики рассказали, когда Украину ждет потепление

В Украине во второй декаде мая ожидается улучшение погоды. Значительное потепление начнется уже с 14 мая.

В среду и четверг, 12-13 мая, в Украине прогнозируют достаточно "свежую" погоду. После температурный фон медленно, но уверенно начнет повышаться.

При этом завтра, 12 мая, на Левобережье, в южных областях и Карпатах, а также 12-13 мая на западе и в большинстве центральных областей ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы.

Температура воздуха 12-13 мая ночью составит +4+10 градусов, днем +13+19 тепла. Завтра на западе, а послезавтра в южных и восточных областях +19+24. Начиная с 14 мая в Украине прогнозируют повышение температуры на 3-5 градусов.