На Україну насуваються грози: прогноз погоди до кінця тижня

Погода в Україні найближчими днями буде дощовою. До кінця тижня на території країни місцями очікуються грози.

Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру .

Але вже в неділю дощі з грозами перемістяться з півночі на південь, при цьому будуть четвертий день поспіль тривати в західних областях. Залежно від регіону очікується від +18 до +23, найтепліше знову буде на сході - до +28.

Вихідні почнуться з того, що 15 травня дощі з грозами відступлять з півдня і центральної частини України, але можливі на заході і півночі. При цьому інтенсивність дощів істотно знизиться. В цілому, по країні очікується від +18 до +23, на сході до +28.

У п'ятницю, 14 травня, дощі з грозами також очікуються в західних і північних регіонах, в центральній частині, Одеській і Миколаївській областях. Але температура повітря тут підніметься вже до + 22, місцями до +24.

Завтра, 13 травня, дощі з грозами очікуються на заході, півночі, а також місцями на півдні і в центральній частині України. Денна температура в цих регіонах буде від +16 до +18. А на сході країни, де буде сухо, стовпчики термометрів піднімуться до +24.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у другій декаді травня в Україні очікується поліпшення погоди. Зокрема, значне потепління почнеться вже з 14 травня.

При цьому в найближчі два тижні будуть переміщатися атмосферні фронти - дощів, а місцями з грозами - буде багато.