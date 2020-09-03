На Украину надвигаются дожди с грозами

Фото: дождь (РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Местами ожидаются порывы ветра.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что завтра, 4 сентября, в северных, центральных и южных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. Завтра на юге и востоке возможны порывы до 20 метров в секунду.

В субботу кратковременные дожди пройдут почти на всей территории страны, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областей. В воскресенье небольшие дожди ожидаются на северо-западе и юго-востоке.

"Температура ночью 12-19 градусов, в западных областях 8-15 градусов, днем 20-27 градусов, 4 сентября в южных, восточных и Днепропетровской областях, 6 августа в Украине, кроме запада и севера, 25-31 градусов", - добавили синоптики.

Напомним, сегодня в Украине синоптики прогнозировали дожди в 8 областях.