ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На Украину надвигаются дожди с грозами

Украина, Четверг 03 сентября 2020 19:44
На Украину надвигаются дожди с грозами
Фото: дождь (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Местами ожидаются порывы ветра.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что завтра, 4 сентября, в северных, центральных и южных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. Завтра на юге и востоке возможны порывы до 20 метров в секунду.

В субботу кратковременные дожди пройдут почти на всей территории страны, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областей. В воскресенье небольшие дожди ожидаются на северо-западе и юго-востоке.

"Температура ночью 12-19 градусов, в западных областях 8-15 градусов, днем 20-27 градусов, 4 сентября в южных, восточных и Днепропетровской областях, 6 августа в Украине, кроме запада и севера, 25-31 градусов", - добавили синоптики.

Напомним, сегодня в Украине синоптики прогнозировали дожди в 8 областях.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Гидрометцентр
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь