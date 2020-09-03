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На Україну насуваються дощі з грозами

Україна, Четвер 03 вересня 2020 19:44
На Україну насуваються дощі з грозами
Фото: дощ (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Погода в Україні найближчими днями погіршиться, очікуються короткочасні дощі з грозами. Місцями очікуються пориви вітру.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Синоптики прогнозують, що завтра, 4 вересня, у північних, центральних та південних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. Завтра на півдні та сході можливі пориви до 20 метрів на секунду.

У суботу короткочасні дощі пройдуть майже на всій території країни, крім західних, Житомирської, Вінницької та Київської областей. У неділю невеликі дощі очікуються на північному заході та південному сході.

"Температура вночі 12-19 градусів, у західних областях 8-15 градусів, вдень 20-27 градусів, 4 вересня у південних, східних та Дніпропетровській областях, 6 серпня в Україні, крім заходу та півночі, 25-31 градусів", - додали синоптики.

Нагадаємо, сьогодні в Україні синоптики прогнозували дощі у 8 областях.

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