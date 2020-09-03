Дожди в восьми регионах и жара до +35: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Сегодня, 3 сентября, западную и центральную Украину накроют дожди и грозы, однако на подавляющей территории страны ожидается сухая и жаркая погода. Температура воздуха в регионах будет наблюдаться от +21 до +35 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, дожди сегодня будут идти в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Житомирской и Винницкой областях. Во всех остальных регионах осадков не предусматривают.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от +21 до +23, а ночью от +11 до +13.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет колебаться от +21 до +35, а ночью она составит от +12 до +19.

В южных и восточных областях температура воздуха днем будет в пределах +28 +35, а ночью столбики термометров опустятся до +16 +20 градусов.

Фото: погода в Украине на 3 сентября (meteo.gov.ru)

Прогноз в Киеве

В Киевской области и в столице сегодня будет жарко. Температура воздуха днем будет колебаться от +25 до +30, а ночью от +15 до +19.

Фото: погода в Киеве и области на 3 сентября (meteo.gov.ua)

Напомним, средняя температура воздуха летом 2020 года в Киеве составила 21,7 градусов тепла, что на 3,0 градуса превысило климатическую норму.

Также ранее РБК-Украина писало, что в сентябре будет наблюдаться температура на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.