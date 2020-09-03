ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Дожди в восьми регионах и жара до +35: прогноз погоды на сегодня

Украина, Четверг 03 сентября 2020 08:00
Дожди в восьми регионах и жара до +35: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 3 сентября, западную и центральную Украину накроют дожди и грозы, однако на подавляющей территории страны ожидается сухая и жаркая погода. Температура воздуха в регионах будет наблюдаться от +21 до +35 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, дожди сегодня будут идти в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Житомирской и Винницкой областях. Во всех остальных регионах осадков не предусматривают.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от +21 до +23, а ночью от +11 до +13.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет колебаться от +21 до +35, а ночью она составит от +12 до +19.

В южных и восточных областях температура воздуха днем будет в пределах +28 +35, а ночью столбики термометров опустятся до +16 +20 градусов.

Дожди в восьми регионах и жара до +35: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине на 3 сентября (meteo.gov.ru)

Прогноз в Киеве

В Киевской области и в столице сегодня будет жарко. Температура воздуха днем будет колебаться от +25 до +30, а ночью от +15 до +19.

Дожди в восьми регионах и жара до +35: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Киеве и области на 3 сентября (meteo.gov.ua)

Напомним, средняя температура воздуха летом 2020 года в Киеве составила 21,7 градусов тепла, что на 3,0 градуса превысило климатическую норму.

Также ранее РБК-Украина писало, что в сентябре будет наблюдаться температура на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Погода
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь