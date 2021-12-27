ru ua
Пн, 27 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Украину надвигается непогода: возможны обесточивания и проблемы на дорогах

Новина українською →
Понедельник 27 декабря 2021 15:06
На Украину надвигается непогода: возможны обесточивания и проблемы на дорогах Фото: в Украине ожидается непогода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине сегодня и завтра, 27 и 28 декабря, возможно осложнение погодных условий. Непогода может привести к проблемам на дорогах, а также к обесточиванию населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию.

Сегодня до конца суток в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а завтра в южных, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой, центральных и восточных областях возможны сильные снегопады, а также налипание мокрого снега. Ожидается, что выпадет до 20 сантиметров снега.

На юге страны, а днем и в центре возможны мокрый снег и дождь. Прогнозируют гололед.

Кроме того, по всей Украине, кроме западных и северных областей, ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, метели, снежные заносы и гололедица на дорогах.

"Такие погодные условия могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушение движения транспорта на некоторых участках дорог и улиц. Мы советуем, по возможности, воздержаться от путешествий автомобилем", - заявили в полиции.

Напомним, спасатели предупреждали о лавинах в Карпатах из-за сильных снегопадов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Непогода в Украине
NEWS
В России заявили, что планов нападать на Украину "не было и нет"
В России заявили, что планов нападать на Украину "не было и нет"
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад