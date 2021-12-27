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На Україну насувається негода: можливі знеструмлення та проблеми на дорогах

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Понеділок 27 грудня 2021 15:06
На Україну насувається негода: можливі знеструмлення та проблеми на дорогах Фото: в Україні очікується негода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні сьогодні та завтра, 27 та 28 грудня, можливе ускладнення погодних умов. Негода може призвести до проблем на дорогах, а також до знеструмлення населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію.

Сьогодні до кінця доби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а завтра у південних, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій, центральних та східних областях можливі сильні снігопади, а також налипання мокрого снігу. Очікується, що випаде до 20 сантиметрів снігу.

На півдні країни, а вдень і в центрі можливі мокрий сніг та дощ. Прогнозують ожеледь.

Крім того, по всій Україні, крім західних та північних областей, очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду, хуртовини, снігові замети та ожеледиця на дорогах.

"Такі погодні умови можуть спричинити відключення енергозабезпечення окремих населених пунктів та порушення руху транспорту на деяких ділянках доріг та вулиць. Ми радимо, за можливості, утриматися від подорожей автомобілем", - заявили в поліції.

Нагадаємо, рятувальники попереджали про лавини в Карпатах через сильні снігопади.

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