В Карпатах из-за сильных снегопадов возможны лавины
В Карпатах сегодня, 27 декабря, ожидаются сильные снегопады и метели. Из-за непогоды в горах существует высокий риск схода лавин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
В горах Ивано-Франковской и на высокогорье восточной части Закарпатской областей объявлен 4 уровень опасности схода лавин.
На высокогорье Западной и центральной части Закарпатской области удерживается 3 уровень опасности.
Кроме того, на участке Днестра между Галичем и Днестровским водохранилищем в течение нескольких дней ожидается интенсивное образование шуги, а местами установка ледостава. Кроме того, на Днестре возможно формирование зажоров льда с резким колебанием уровней воды.
Напомним, РБК-Украина рассказывало, какой будет погода в областях сегодня.