В Украину начали поступать первые транши от выделенных 40 млрд долларов, - посол США

"В рамках пакета в 40 миллиардов долларов, подписанного президентом Байденом 21 мая, прямая поддержка в размере 1 миллиарда долларов уже прибыла, чтобы помочь Украине и ее народу двигаться вперед. Еще 7,5 миллиарда долларов грантовой помощи уже на пути", - рассказала глава дипломатического представительства США.

Также она отметила, что сейчас ведется работа над тем, чтобы ускорить предоставление еще большей помощи для Украины.

"Соединенные Штаты убедятся, чтобы наша помощь досталась нуждающимся и поддержала суверенную, независимую, демократическую и процветающую Украину", - резюмировала Бринк.