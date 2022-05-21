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Байден утвердил помощь Украине на 40 млрд долларов

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Вашингтон, Суббота 21 мая 2022 13:44
Байден утвердил помощь Украине на 40 млрд долларов Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине 40 млрд долларов. Средства будут направлены на военную и гуманитарную поддержку нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"В субботу, 21 мая 2022 года, президент подписал закон H.R. 7691, "Закон о дополнительных ассигнованиях на Украину, 2022", который предусматривает дополнительные чрезвычайные ассигнования на 2022 финансовый год федеральным агентствам для реагирования на ситуацию в Украине и для оказания помощи Украине", - говорится в сообщении.

Этот пакет помощи является самым большим, который Конгресс США одобрял за последние 20 лет. С учетом этих 40 млрд долларов американская помощь Украине составляет примерно 54 млрд долларов только за два месяца.

Напомним, 19 мая Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов в помощь Украине.

Отметим, выделить дополнительные средства предложил президент США Джо Байден. В его предложении говорилось о выделении дополнительных 33 млрд долларов.

Однако Палата представителей США в ходе рассмотрения этого предложения решила увеличить размер дополнительного пакета до 40 млрд долларов.

При этом в Сенате США затормозилось голосование за законопроект о выделении Украине дополнительного пакета помощи на сумму около 40 млрд долларов из-за внесенной в последний момент поправки сенатора Рэнда Пола, республиканца от штата Кентукки.

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