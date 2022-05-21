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Помощь от США на 40 миллиардов долларов. Стало известно, куда пойдут деньги

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Вашингтон, Суббота 21 мая 2022 21:58
Помощь от США на 40 миллиардов долларов. Стало известно, куда пойдут деньги Фото: Джо Байден и Оксана Маркарова (facebook.com/oksana.markarova)
Автор: Антон Федорцив

Украинский посол в Соединенных Штатах Оксана Маркарова подробно расписала, на какие цели будут направлены 40 миллиардов долларов из подписанных президентом Джо Байденом дополнительных ассигнований для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Маркаровой в Facebook.

Американский президент подписал Закон о дополнительных ассигнованиях для Украины на 2022 год. Им предусмотрено выделение почти 40 млрд. долларов экстренной помощи украинскому народу и глобальной демократии.

"Долгожданный документ предусматривает направление ресурсов собственно Украине и для защиты глобальной демократии в целом.

1) 23,75 млрд долл. предусмотрено направить на безопасность и оборонную помощь Украине, а также на усилия США по усилению европейской безопасности. В частности:

  • 6 млрд долл. – на Инициативу содействия безопасности Украины, включая предоставление вооружения, военного оборудования, подготовки, логистической поддержки материально-технического обеспечения, разведывательной поддержки силам обороны и безопасности Украины;
  • 4 млрд долл. – на программу Иностранного военного финансирования Госдепа США для дополнительной поддержки Украине и странам восточного фланга НАТО по развитию и укреплению их оборонных возможностей;
  • 8,7 млрд долл. – на пополнение американских запасов вооружения и военной техники, предоставленных Украине (эта статья дает возможность выделять до 8 млрд долларов через механизм президентских drawdowns;
  • 3,9 млрд долл. – Европейскому командованию операций по поддержке миссий, разведывательной поддержке, дополнительному вооружению и оборудованию.
  • 550 млн долл. – приобретение критически важных боеприпасов для увеличения запасов Минобороны США и разработка стратегий защиты систем, определенных для возможного будущего экспорта;
  • 600 млн долл. – для уменьшения существующих ограничений промышленной базы с целью ускорения производства ракет и расширения возможностей по добыче критически важных минералов.

2) 9 млрд долл. – на дополнительную экономическую и техническую помощь Украине, а именно:

  • 8 млрд долл. – для реагирования на срочные нужды в Украине, в т. ч. для оказания прямой бюджетной поддержки;
  • 400 млн долл. – для поддержания правоохранительных органов и обеспечения верховенства права в Украине, в частности для проведения расследований и документирования военных преступлений и нарушения прав человека;
  • 100 млн долл. – для обеспечения защиты от последствий химических, биологических и ядерных угроз и расширения программ разминирования;
  • 500 млн долл. – для поддержки ЕБРР по обеспечению экономических и энергетических нужд Украины.

3) 6,58 млрд долл. – на дополнительную гуманитарную помощь для решения проблемы продовольственной безопасности на глобальном уровне, а также предоставление помощи людям, пострадавшим от российской агрессии против Украины:

  • 350 млн долл. – для оказания гуманитарной помощи беженцам из Украины;
  • 4,35 млрд долл. – для оказания продовольственной помощи людям по всему миру, страдающих от голода из-за войны России против Украины, а также для обеспечения других неотложных гуманитарных потребностей населения в Украине;
  • 150 млн долл. – для помощи странам, в т. ч. Украине, смягчить влияние роста цен на продукты питания;
  • 900 млн долл. – для оказания помощи беженцам из Украины на территории США, в т. ч. для проживания, изучения английского языка, посттравматической поддержки, обучения в школах и т.п.;
  • 760 млн долл. – для предупреждения и реагирования на глобальную продовольственную опасность;
  • 54 млн долл. – для оказания медицинской помощи для беженцев из Украины на территории США;
  • 20 млн долл. – на дополнительную гуманитарную помощь", – говорится в сообщении.

Байден подписал закон в субботу, 21 мая. Этот пакет помощи является самым большим, который Конгресс США одобрял за последние 20 лет. Суммарная поддержка Украины за более чем два месяца войны теперь составляет 54 млрд.

К слову, Португалия анонсировала финансовую помощь Украине на 250 миллионов евро.

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