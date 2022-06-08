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В Украину начали поступать первые транши от выделенных 40 млрд долларов, - посол США

Новина українською →
Киев, Среда 08 июня 2022 22:26
В Украину начали поступать первые транши от выделенных 40 млрд долларов, - посол США Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина уже получила от США миллиард долларов в рамках финансовой помощи. На очереди еще один транш.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нового посла США в Украине Бриджит Бринк.

"В рамках пакета в 40 миллиардов долларов, подписанного президентом Байденом 21 мая, прямая поддержка в размере 1 миллиарда долларов уже прибыла, чтобы помочь Украине и ее народу двигаться вперед. Еще 7,5 миллиарда долларов грантовой помощи уже на пути", - рассказала глава дипломатического представительства США.

Также она отметила, что сейчас ведется работа над тем, чтобы ускорить предоставление еще большей помощи для Украины.

"Соединенные Штаты убедятся, чтобы наша помощь досталась нуждающимся и поддержала суверенную, независимую, демократическую и процветающую Украину", - резюмировала Бринк.

Напомним, ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине 40 млрд долларов.

Также мы писали, что, посол Украины в США Оксана Маркарова подробно рассказала о том, на что будут потрачены 40 млрд долларов.

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