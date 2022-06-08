В Україну почали надходити перші транші від виділених 40 млрд доларів, - посол США

Україна вже отримала від США мільярд доларів у рамках фінансової допомоги. На черзі ще один транш.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нового посла США в Україні Бріджит Брінк .

"У рамках пакету 40 мільярдів доларів, підписаного президентом Байденом 21 травня, пряма підтримка у розмірі 1 мільярда доларів вже прибула, щоб допомогти Україні та її народу рухатися вперед. Ще 7,5 мільярда доларів грантової допомоги вже на заваді", - розповіла глава дипломатичного представництва США.

Також вона зазначила, що наразі ведеться робота над тим, щоб прискорити надання ще більшої допомоги для України.

"Сполучені Штати переконаються, щоб наша допомога дісталася нужденним та підтримала суверенну, незалежну, демократичну та процвітаючу Україну", - резюмувала Брінк.