UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украину могут пригласить на саммит НАТО: Зеленский обсудил это с генсеком альянса

Автор: Артем Горовенко

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили возможное участие украинской делегации в июньском саммите НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Поговорил по телефону с Йенсом Столтенбергом. Обменялись информацией и взглядами на необходимые дипломатические усилия по стабильности в Европе. Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем Украины. Политика открытых дверей остается неизменной!", - отметил он.

Столтенберг в свою очередь подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромиссы по ключевым принципам.

"Поговорил с президентом Зеленским, чтобы выразить твердую поддержку перед лицом российской угрозы. Союзники призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам", - добавил он.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Украина хочет принять участие в саммите НАТО в 2022 году.

Сегодня в МИД России заявили, что в части их требований по "гарантиям безопасности" по НАТО российской стороне хватит юридических обязательств США о том, что они не будут голосовать за вступление Украины в альянс.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНАТОЙенс Столтенберг