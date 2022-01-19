Украину могут пригласить на саммит НАТО: Зеленский обсудил это с генсеком альянса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Поговорил по телефону с Йенсом Столтенбергом. Обменялись информацией и взглядами на необходимые дипломатические усилия по стабильности в Европе. Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем Украины. Политика открытых дверей остается неизменной!", - отметил он.

Столтенберг в свою очередь подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромиссы по ключевым принципам.

"Поговорил с президентом Зеленским, чтобы выразить твердую поддержку перед лицом российской угрозы. Союзники призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам", - добавил он.