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Україну можуть запросити на саміт НАТО: Зеленський обговорив це з генсеком альянсу

Автор: Артем Горовенко

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони обговорили можливу участь української делегації в червневому саміті НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Поговорив по телефону з Єнсом Столтенбергом. Обмінялися інформацією та поглядами на необхідні дипломатичні зусилля щодо стабільності в Європі. Обговорили підготовку до червневого саміту НАТО і можливу участь у ньому України. Політика відкритих дверей залишається незмінною!", - зазначив він.

Столтенберг у свою чергу підкреслив, що НАТО не піде на компроміси за ключовими принципами.

"Поговорив з президентом Зеленським, щоб висловити тверду підтримку перед обличчям російської загрози. Союзники закликають Росію до негайної деескалації. Ми готові до подальшого діалогу з Росією, але не підемо на компроміс щодо ключових принципів", - додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна хоче взяти участь у саміті НАТО в 2022 році.

Сьогодні в МЗС Росії заявили, що в частині їхніх вимог щодо "гарантій безпеки" щодо НАТО російській стороні вистачить юридичних зобов'язань США про те, що вони не голосуватимуть за вступ України до альянсу.

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Володимир ЗеленськийНАТОЄнс Столтенберг