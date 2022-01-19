Україну можуть запросити на саміт НАТО: Зеленський обговорив це з генсеком альянсу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Поговорив по телефону з Єнсом Столтенбергом. Обмінялися інформацією та поглядами на необхідні дипломатичні зусилля щодо стабільності в Європі. Обговорили підготовку до червневого саміту НАТО і можливу участь у ньому України. Політика відкритих дверей залишається незмінною!", - зазначив він.

Столтенберг у свою чергу підкреслив, що НАТО не піде на компроміси за ключовими принципами.

"Поговорив з президентом Зеленським, щоб висловити тверду підтримку перед обличчям російської загрози. Союзники закликають Росію до негайної деескалації. Ми готові до подальшого діалогу з Росією, але не підемо на компроміс щодо ключових принципів", - додав він.