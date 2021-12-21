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Украина хочет принять участие в саммите НАТО в 2022 году, - Зеленский

Новина українською →
Вторник 21 декабря 2021 17:57
Украина хочет принять участие в саммите НАТО в 2022 году, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина может принять участие на саммите НАТО, который состоится в Мадриде уже в следующем году. Планирует поднять вопрос вступления в Альянс.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зеленского, во время саммита Украина потребует конкретной даты, когда она сможет стать равноправным членом НАТО.

"Мы обсуждаем участие Украины на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году. Для нас важно, чтобы мы там присутствовали в том или ином виде, а также, чтобы в 2022 мы имели конкретику с датой: когда или в течение какого срока нас видят равноправным членом НАТО", - заявил Зеленский.

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