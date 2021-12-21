Украина хочет принять участие в саммите НАТО в 2022 году, - Зеленский

Украина может принять участие на саммите НАТО, который состоится в Мадриде уже в следующем году. Планирует поднять вопрос вступления в Альянс.

По словам Зеленского, во время саммита Украина потребует конкретной даты, когда она сможет стать равноправным членом НАТО.

" Мы обсуждаем участие Украины на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году. Для нас важно, чтобы мы там присутствовали в том или ином виде, а также, чтобы в 2022 мы имели конкретику с датой: когда или в течение какого срока нас видят равноправным членом НАТО", - заявил Зеленский.