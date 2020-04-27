ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине

Новости » Общество     27.04.2020 - 09:42
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине
Иллюстративное фото (УНИАН)

Штормовой ветер будет в восточной части страны

Укргидрометцентр прогнозирует, что погода в Украине 27 апреля ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, штормовой ветер будет в восточной части страны.

"По данным Укргидрометцентра, днем 27 апреля в восточной части порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщается, погода в Украине в понедельник, 27 апреля, будет дождливая и ветреная, температура воздуха днем поднимется до +18 тепла. В восточных и южных регионах страны температурный диапазон будет шире - от +11 до +17 днем, а ночью в районе +4+7 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой области весь день могут лить дожди.

Ранее сообщалось, что в Украине прогнозируют ночные заморозки. Сегодня ночью в западных, северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов.

Также в связи с ухудшением погоды в Украине было объявлено штормовое предупреждение.

В Украине из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности В Украине прогнозируют ночные заморозки
Новости Украины ПогодаШтормовое предупреждение
News
On Top