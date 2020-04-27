Проливные дожди и сильный ветер: погода в Украине на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня во всех регионах возможны дожди

Погода в Украине в понедельник, 27 апреля, будет дождливая и ветреная, температура воздуха днем поднимется до +18 тепла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

На западе страны температура воздуха будет колебаться в районе +13+18 тепла, а ночью не опуститься ниже +3 градусов. Также возможны небольшие дожди ночью и днем.

На севере и в центре будет прохладнее днем - от +12 до +15 градусов, а ночью +3+5 тепла. При этом также ожидаются дожди.

В восточных и южных регионах страны температурный диапазон будет шире - от +11 до +17 днем, а ночью в районе +4+7 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой области весь день могут лить дожди.

Ветер по всей Украине будет от 7 до 12 метров за секунду.

Погода в Украине на 27 апреля (meteo.gov.ru)

Прогноз погоды в Киеве и области

В столице сегодня переменная облачность. Днем от +13 до +15, а ночью температура может упасть до +3 градусов. В остальной области температурные значения подобные.

Погода в Киеве и области на 27 апреля (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине прогнозируют ночные заморозки. Ночью 27 апреля в западных, северных и большинстве центральных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов.

Также РБК-Украина писало, что в связи с ухудшением погоды в Украине было объявлено штормовое предупреждение.