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Проливные дожди и сильный ветер: погода в Украине на сегодня

Новости » Общество     27.04.2020 - 08:00
Проливные дожди и сильный ветер: погода в Украине на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня во всех регионах возможны дожди

Погода в Украине в понедельник, 27 апреля, будет дождливая и ветреная, температура воздуха днем поднимется до +18 тепла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

На западе страны температура воздуха будет колебаться в районе +13+18 тепла, а ночью не опуститься ниже +3 градусов. Также возможны небольшие дожди ночью и днем.

На севере и в центре будет прохладнее днем - от +12 до +15 градусов, а ночью +3+5 тепла. При этом также ожидаются дожди.

В восточных и южных регионах страны температурный диапазон будет шире - от +11 до +17 днем, а ночью в районе +4+7 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой области весь день могут лить дожди.

Ветер по всей Украине будет от 7 до 12 метров за секунду.

Проливные дожди и сильный ветер: погода в Украине на сегодня

Погода в Украине на 27 апреля (meteo.gov.ru)

Прогноз погоды в Киеве и области

В столице сегодня переменная облачность. Днем от +13 до +15, а ночью температура может упасть до +3 градусов. В остальной области температурные значения подобные.

Проливные дожди и сильный ветер: погода в Украине на сегодня

Погода в Киеве и области на 27 апреля (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине прогнозируют ночные заморозки. Ночью 27 апреля в западных, северных и большинстве центральных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов.

Также РБК-Украина писало, что в связи с ухудшением погоды в Украине было объявлено штормовое предупреждение.

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