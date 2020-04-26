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Грозы и потепление до +24: прогноз на следующую неделю

Новости » Общество     26.04.2020 - 16:47
Грозы и потепление до +24: прогноз на следующую неделю
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Грозовые ливни ожидаются во второй половине недели

Погода в Украине на следующей неделе будет переменчивой, во второй половине недели ожидаются грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз на 27 апреля

Неделя в Украине начнется с незначительных осадков в восточных областях. На остальной территории будет сухо. Температура воздуха днем ожидается в пределах +12...+16 градусов, в Закарпатской области воздух прогреется до +18. Ночью будет прохладно, термометры будут колебаться от +3 до +7.

Грозы и потепление до +24: прогноз на следующую неделю

Прогноз на 28 апреля

Во вторник, по данным синоптиков, осадки отступят с территории страны. В южных областях температура воздуха прогреется до +16..+18 градусов, на западе термометры покажут до +18...+20. На остальной территории днем от +13 до +17. Ночью температура будет колебаться от +3 до +6.

Грозы и потепление до +24: прогноз на следующую неделю

Прогноз на 29 апреля

В среду западные области накроют дожди с грозами. На остальной территории сухо. Несмотря на ливни, температура воздуха на западе, юге и в центре поднимется до +20...+23 градусов выше нуля. В северных и восточных областях термометры днем покажут от +17 до +20. В Одесской области прогнозируют от +14 до +16. Ночью температура будет в пределах +4...+8.

Грозы и потепление до +24: прогноз на следующую неделю

Прогноз на 30 апреля

В четверг грозовые дожди ожидаются не только в западных, но и в северных, Винницкой, Киевской и Житомирской областях. Температура воздуха на всей территории страны будет держаться в пределах +19...+22. Ночью также существенно потеплеет, ожидается от +8 до +11 тепла.

Грозы и потепление до +24: прогноз на следующую неделю

Прогноз на 1 мая

В первый день мая осадки также придут в Одесскую и Черкасскую области. Температура воздуха днем в восточных областях поднимется до +24 градусов. На западе и востоке температура снизится до +14...+19 градусов. В центральных и южных областях днем от +18 до +22. Ночью прогнозируются от +8 до +11.

Грозы и потепление до +24: прогноз на следующую неделю

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что ночью 27 апреля в западных, северных и большинстве центральных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3. Также заморозки в воздухе от 0 до -3 прогнозируют и в Карпатах.

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