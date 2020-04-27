Україну місцями накриють сильні заморозки

Фото: в Україні очікуються заморозки (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Заморозки очікуються на півночі і північному сході

Погода в Україні найближчої доби зіпсується, і в ніч на 28 квітня місцями вдарять сильні заморозки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Повідомляється, що за даними Гідрометцентру, вночі 28 квітня у північних та північно-східних областях на поверхні грунту очікуються заморозки від нуля до -3.

Нагадаємо, раніше синоптики оголосили штормове попередження по Україні. Зокрема, на сході очікується сильний вітер з поривами до 15-20 метрів на секунду.

Очікується, що сьогодні погода в Україні буде дощовою і супроводжуватися сильним вітром. Температура повітря вдень підніметься до +18. У східних і південних регіонах очікується від +11 до +17 вдень від +4 до +7 вночі. У Харківській, Луганській і Донецькій області весь день можуть йти дощі.

Завтра опади припиняться, у південних областях температура повітря прогріється до +18, на заході термометри покажуть до +20. На решті території вдень від +13 до +17. Вночі температура коливатиметься від +3 до +6. Вже у середу західні області накриють дощі з грозами.