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В Украину до конца недели завезут 10 млн быстрых тестов на коронавирус

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 09:08
В Украину до конца недели завезут 10 млн быстрых тестов на коронавирус
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Тесты дают 99,99% точность результата на коронавирус

В Украину до конца недели завезут 10 млн быстрых тестов на коронавирус. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль с трибуны Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил премьер, тесты способны определить точность результата на 99,99%.

"До конца этой недели мы завезем в Украине первую партию быстрых тестов, которая будет составлять 10 млн тестов быстрых, которые дают 99,99% ответ на заболеваемость коронавируса", - заявил Шмыгаль.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский заявил, что самый богатый человек Азии Джек Ма и владелец DCH Александр Ярославский организуют поставку в Украину тест-систем для диагностики коронавируса на 80 млн долларов. Уже в субботу тест-системы для 1 млн человек будут в Украине.

Также сообщалось, что коронавирусом за рубежом инфицировались несколько украинцев, среди которых - сотрудник одного из консульств за рубежом. По состоянию на 17 марта в Украине 7 случаев заражения коронавирусом.

Также главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что четыре человека в Украине, которые не путешествовали за границу, заразились коронавирусом внутри страны.

УЗ вернет деньги за билеты на отмененные поезда Джек Ма и Ярославский предоставят Украине тест-систем на коронавирус на 80 млн долл.
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