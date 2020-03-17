Джек Ма и Ярославский предоставят Украине тест-систем на коронавирус на 80 млн долл.

Фото: Александр Яролавский и Джек Ма (facebook.com)

Уже в субботу тест-системы для 1 млн человек будут в Украине

Cамый богатый человек Азии Джек Ма и владелец DCH Александр Ярославский организуют поставку в Украину тест-систем для диагностики коронавируса на 80 млн долларов. Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с представителями большого бизнеса.

Уже в субботу тест-системы в количестве, достаточном для 1 млн человек, будут в Украине, их направят в больницы и военным, отметил глава государства.

Как писало РБК-Украина, Александра Ярославского и Джека Ма связывают давние дружеские отношения. Китайский миллиардер даже побывал по приглашению Ярославского в Харькове и выступил перед студентами ХНУ им. Каразина.

Позже бизнесмены посетили экономический форум в Киеве, а Джек Ма отдельно передавал поздравления Харьковскому национальному университету им. Каразина с 215-летним юбилеем.

Напомним, 16 марта президент Владимир Зеленский провел в Офисе президента встречу с украинскими крупными бизнесменами и олигархами. На встрече обсуждалась координация действий власти и бизнеса в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

По состоянию на 16 марта, в Украине официально подтвердили 7 случаев заражения COVID-19, в том числе два в Киеве, и один летальный случай.